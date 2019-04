Polizei Paderborn

POL-PB: Hochwertige Computer entwendet

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh). Unbekannte Täter haben in Neuenbeken in der Nacht von Sonntag (31. März) auf Montag (1. April) in der Straße Ortspoth vier hochwertige Computer aus dem Büro eines glasverarbeitenden Betriebes entwendet. Die Einbrecher waren zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr über ein Fenster eingestiegen und im Anschluss mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die zum Transport der Beute rote Tragetaschen benutzt haben. Einer trug eine blaue Jeans und einen blauen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift. Er war schlank und hatte graue Schuhe an. Der zweite Einbrecher war ebenfalls schlank und etwas kleiner als sein Komplize. Er trug eine Kapuzenjacke, eine Jogginghose mit auffälligem schwarzen Aufnäher an der linken Wade und helle Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251/3060 zu melden.

