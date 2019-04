Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Diebesweg - Bilanz der wöchentlichen Verkehrs-Schwerpunktkontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei den Verkehrs-Schwerpunkteinsätzen in dieser Woche standen die überhöhte Geschwindigkeit und das Fehlverhalten von Radfahrenden sowie das Fehlverhalten gegenüber Radfahrenden im Fokus der Kreispolizeibehörde Paderborn. Die Einsätze sind Teil des seit März laufenden Behördenschwerpunktes #PassAuf! zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten.

Am vergangenen Donnerstag waren von früh morgens bis in den Nachmittag hinein mehrere Teams rund um das Stadtgebiet Paderborn im Einsatz. Gerade außerorts auf Landstraßen ereignen sich im Kreisgebiet die meisten Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte es auf dem Diebesweg besonders eilig. Statt der erlaubten 60 Km/h war er nach Abzug der Toleranz mit 109 Km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 160 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte in Flensburg. Weitere Messungen wurden unter anderem auf der Detmolder Straße und auf dem Herbert-Schwiete-Ring durchgeführt. Insgesamt stellte die Polizei 172 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die meisten Verstöße wurden mit Verwarngeldern geahndet und wegen mindestens 20 Verstößen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.

Bereits am Dienstag standen das Fehlverhalten von Radfahrenden und das Fehlverhalten gegenüber Radfahrenden im Fokus des Verkehrs-Schwerpunkteinsatzes. Kontrolliert wurde unter anderem an der Bahnhofstraße, auf der Detmolder Straße und auf dem Inneren Ring im Paderborner Stadtgebiet. Gegen acht Radfahrende wurden Verwarngelder verhängt, weil sie in falscher Fahrtrichtung unterwegs waren. Zwei Fahrradfahrende erwischte die Polizei mit dem Handy. Das Verwarngeld hierfür beträgt 55 Euro. Gegen den Radler wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet, da er eine Straße bei roter Ampel überquert hatte.

Natürlich war die Polizei auch bei Fehlverhalten von Autofahrern gegenüber Radfahrenden aktiv. Hier wurden elf Maßnahmen getroffen, da Autofahrende zum Beispiel die Vorfahrt von Radfahrenden missachtet hatten oder so abgebogen waren, dass Radfahrer gefährdet wurden. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gegen Autofahrer erstattet, die durch ihr Smartphone abgelenkt waren. Das Bußgeld für Handysünder am Steuer beträgt 100 Euro. Dazu gibt es einen Punkt in Flensburg. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erhielt ein Fahrer, weil er das rote Signal an einem Bahnübergang missachtete.

Die Bekämpfung von Verkehrsunfällen, speziell mit schwerwiegenden Folgen, ist ein Behördenschwerpunkt der Paderborner Polizei, den sie unter dem Slogan #PassAuf! zusammenfasst. Ablenkung und überhöhte Geschwindigkeit sind immer wieder Ursache schwerer Verkehrsunfälle. Je höher die Geschwindigkeit umso schlimmer sind die Folgen im Falle eines Unfalls. Mit konsequenten Kontrollen geht die Polizei gegen dieses gefährliche Fehlverhalten im Straßenverkehr vor. Weitere Informationen gibt es auf https://paderborn.polizei.nrw/passauf

