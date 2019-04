Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrzeug brennt komplett aus

Salzkotten (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Salzkotten brannte am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug komplett aus. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Der 63-jährige Fahrer eines Skoda befuhr um 08.00 Uhr die Landesstraße 636 aus Salzkotten kommend in Richtung Oberntudorf. An der Einmündung Weltsöden/Vom-Stein-Straße wollte er nach links in Richtung Alfen abbiegen. Dabei übersah er eine 57-Jährige, die mit ihrem Hyundai aus Richtung Oberntudorf entgegenkam. Beide Autos stießen frontal zusammen. Der Hyundai fing sofort Feuer.

Die Fahrerin konnte noch selbständig aus dem brennenden Fahrzeug aussteigen. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skodafahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr Löschschaum in die Kanalisation lief, wurde auch die Untere Wasserbehörde eingeschaltet. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro.

