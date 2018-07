POL-HX: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

33014 Bad Driburg (ots) - Am Mittwoch, 04.07.2018, ist eine 74-jährige Bad Driburgerin bei einem Verkehrsunfall im Kreisel Dringenberger Straße/Sulburgring schwer verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr ein 64-jähriger Mann aus Bad Driburg mit seinem Opel Astra die Straße Sulburgring in Fahrtrichtung Dringenberger Straße. Die E-Bike-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Dringenberger Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring. Im Kreisverkehr übersah der Pkw-Fahrer die Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 2000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Dringenberger Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet.

