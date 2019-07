Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Heuschwade

Daleiden (ots)

In der Nacht vom 21.07.2019 auf den 22.07.2019 gegen 00:10 Uhr, geriet nahe der K 164 in Daleiden eine auf einer Wiesenfläche befindliche Heuschwade in Brand. Durch bisher ungeklärte Ursache und unbekannten Verursacher brannte die Schwade auf einer Länge von ca. 100 Metern vollständig aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Daleiden konnte der Brand rasch gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf die anderen Schwaden verhindert werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50,00 EUR. Hinweise zu dem Verursacher und der Entstehung bitte an die Polizei Prüm unter 06551/9420 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de

