Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Traktor und Heuballenpresse durch Brand zerstört

Oberöfflingen (ots)

Am Montagabend, den 22.07.2019, 19.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich ein Brand auf einem Feld zwischen Schladt und Oberöfflingen gemeldet. An einem rechtsseitig der L60 gelegenen Feld hatte ein Landwirt Arbeiten mit einem Traktor und einer Heuballenpresse verrichtet. Vermutlich auf Grund eines geplatzten Hydraulikschlauches fingen die Presse und der Traktor Feuer. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es dürfte ersten Schätzungen nach ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein, wobei der Schaden am Feld selbst eher als gering eingestuft wird. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei Wittlich die freiwilligen Feuerwehren aus Schladt, Laufeld, Wallscheid, Manderscheid und Wittlich.

