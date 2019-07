Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer bei Sturz auf Maare-Mosel-Radweg schwer verletzt

Plein (ots)

Am Montag, den 22.07.2019, 14.20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer auf dem Maare-Mosel-Radweg zwischen Plein und Wittlich gemeldet. In einem der Tunnel hatte ein 72jähriger Radfahrer als letzter in einer Gruppe von 20 Personen aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad verloren und war so unglücklich gestürzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

