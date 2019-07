Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190705-2: Flüchtiges Tandem gesucht - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (04. Juli) wurde auf der Worringer Straße ein elfjähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem Tandem leicht verletzt.

Gemeinsam mit zwei Freunden fuhr der Elfjährige gegen 21:00 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Worringer Straße in Richtung Sinnersdorf. Im Bereich der Einmündung zur Peter-Kanters-Allee näherte sich von hinten ein motorisiertes Tandem. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das Tandem dem Jungen auf, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Fahrer des Tandems und dessen Mitfahrerin setzten ihre Fahrt in Richtung Sinnersdorf fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Laut Angaben des Elfjährigen handelte es sich bei dem Fahrer um einen etwa 60-jährigen Mann mit weißen Haaren und Schnauzbart. Er trug ein hellblau-weiß kariertes Hemd. Seine Mitfahrerin trug eine Brille und hatte schwarzes langes Haar. Sie hatte ein langes blau-weiß kariertes Kleid an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das flüchtige Tandem gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell