Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190704-3: Seniorin verlor Kontrolle - Wesseling

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die 67-jährige Frau verwechselte eigenen Angaben zufolge Gas mit Bremse und fuhr zweimal in einen Grünstreifen.

Mit der Absicht, einen Parkplatz zu verlassen, fuhr eine 67-jährige Frau am Mittwochmorgen (03. Juli) um 11:40 Uhr an die Ausfahrt an der Elsässer Straße. Beim Versuch, nach rechts abzubiegen, fuhr sie stattdessen über die Straße zwischen zwei parkenden Autos einen Grünstreifen hoch gegen einen Zaun (Bild). Nach Zeugenangaben rangierte sie daraufhin zurück auf die Straße, um im nächsten Moment das Fahrmanöver zu wiederholen und erneut gegen den Zaun zu fahren. Eines der Fahrzeuge beschädigte sie dabei. Am Zaun blieb ihr Wagen beschädigt stehen. Den Beamten gegenüber gab sie einen körperlichen Mangel an, worauf die Polizisten ihren Führerschein sicherstellten. Die 67-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Geschädigten wurden informiert und das Auto der Seniorin abgeschleppt. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell