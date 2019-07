Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190703-4: Toyota - Modelle im Visier von Autodieben - Frechen/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach Hinweisen.

In der Zeit zwischen Montag (01. Juli) 16:00 Uhr und Dienstag (02. Juli) 09:00 Uhr stahlen Unbekannte in der Gottlieb-Daimler-Straße und in der Lessingstraße einen weißen und einen braunen Toyota des Typs RAV4. Tags darauf (03. Juli) stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:15 Uhr einen grauen Toyota C-HR, der vor einem Reihenhaus in der Albert-Schneider-Straße parkte.

In allen drei Fällen bittet das Kriminalkommissariat um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 zu erreichen. (bm)

