Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190703-2: Handydiebe festgenommen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten stellten vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren im Rahmen der Fahndung.

Ein Zeuge bemerkte am Dienstag (02. Juli) vier Jugendliche, die sich um 11:40 Uhr auf dem Rotdornweg unberechtigt auf dem Gelände des Gymnasiums aufhielten. Die Jugendlichen entwendeten aus den Umkleiden der Sporthalle mehrere Mobiltelefone. Der Zeuge informierte die Polizei und beschrieb die Täter detailliert. Polizisten trafen auf das Quartett an der KVB-Haltestelle St. Audomar. Zwei wurden sofort, zwei weitere nach kurzer Nacheile festgenommen. Die bei ihnen gefundenen und sichergestellten Handys übergaben die Beamten später den Geschädigten. Die Jugendlichen kamen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Das Quartett muss sich in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. (bm)

