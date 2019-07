Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190703-1: Zeuge stellte Unfallflüchtigen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag (02. Juli) einen 77-jährigen Autofahrer nach einem Unfall an der Weiterfahrt gehindert.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:00 Uhr an einer Ampel auf der Dormagener Straße/Am Kreuzweg in Richtung Niederaußem. Als die Ampel auf Rot schaltete, bremste eine 74-jährige Autofahrerin ab. Der 77-jährige Autofahrer, der hinter ihr fuhr, reagierte nicht und fuhr der Frau auf. Beide wurden leicht verletzt. Ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, setzte der 77-jährige seine Fahrt fort. Etwa 500 Meter weiter hielt er an, um die Schäden seines Autos zu reparieren. Einem 26-jährigen Zeugen fiel das beim Vorbeifahren auf. Als er kurze Zeit später die Unfallstelle passierte, wurde ihm der Zusammenhang klar. Er kehrte um und hielt neben dem 77-Jährigen an. Dieser saß bereits wieder in seinem Fahrzeug und versuchte, seinen Wagen zu starten. Der Zeuge unterband die Weiterfahrt, nahm den Fahrzeugschlüssel des Seniors an sich und wartete bis zum Eintreffen der Polizei. Grund für den Auffahrunfall war laut Rettungskräften vermutlich ein internistischer Notfall. (nh)

