POL-REK: 190703-3: Handy geraubt - Frechen

Ein 13-jähriger Junge wurde von zwei Tätern angegangen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in der Josefstraße.

Am Dienstag (02. Juli) sprachen zwei etwa 15- und 19-jährige Täter den 13-Jährigen um 16:00 Uhr am Parkhaus in der Josefstraße an, hielten ihn fest und nahmen das Mobiltelefon des Jungen an sich. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt.

Der Haupttäter ist circa 19 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze braune Haare, die an den Seiten kurzgeschnitten waren und einen Dreitagebart. Auf der linken Halsseite prangte deutlich sichtbar das Tattoo der albanischen Flagge (schwarze Umrandung, in der Mitte ein heller Adler). Er war mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen NIKE-Turnschuhen bekleidet.

Der Mittäter ist circa 15 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von untersetzter Statur. Er hatte kurze schwarze Haare.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

