Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190704-02: Trickdiebe gefasst - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge bemerkte das verdächtige Verhalten zweier Frauen im Kassenbereich eines Verbrauchermarktes und rief die Polizei.

Ein Zeuge (32) meldete der Polizei am Mittwoch (03. Juli) um 12:45 Uhr zwei Frauen, die sich in einem Verbrauchermarkt in der Lise-Meitner-Straße verdächtig verhielten. Polizeibeamte trafen auf die beschriebenen Frauen (18/30), die beide polizeibekannt sind. Ihre Masche: Eine von ihnen betrat den Markt durch den Ausgang und ging zwischen den Kassen auf und ab, um von zahlenden Kunden die EC-Karten-PIN auszuspähen. Gelang dies, kam die zweite Frau ins Spiel, die am Ausgang die Kunden abfing, ihnen ein Prospekt vorhielt und ihre EC-Karte stehlen wollte. Die Masche flog auf und die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

Die Polizei rät, die Eingaben an EC-Kartenterminals stets mit einer Hand abzudecken. Bleiben Sie dabei aufmerksam und behalten das Umfeld, hier insbesondere andere Personen, im Auge. Haben Sie den Verdacht, ausgespäht zu werden, brechen Sie den Bezahlvorgang ab, zahlen bar und informieren umgehend die Polizei. (bm)

