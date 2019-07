Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190704-1: Dosenöffner-Masche - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis

In elf Fällen öffneten Unbekannte LKW - Seitentüren mit einem Schneidwerkzeug. Der Sach- und Beuteschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Freitag (28. Juni) 15:00 Uhr und Montag (01. Juli) 15:00 Uhr schnitten Unbekannte elf Seitentüren von LKW auf, die in der Ortslage Kerpen abgestellt waren. Die Tatorte sind in den Bereichen Kerpen (1), Mödrath (1) und Sindorf (9) verteilt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich zum größten Teil um Ford Transits.

An den elf Tatorten staunten die Beamten nicht schlecht, als sie die besondere Öffnungstechnik der Täter sahen (Bilder). Mit einem Schneidwerkzeug schnitten die Täter in Türgriffnähe ein Loch in das Blech, griffen vermutlich hindurch und betätigten den Schließmechanismus. Aus den nun offenen Laderäumen der Fahrzeuge entwendeten die Täter zum Teil hochwertige Arbeitsmaschinen.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat die Täter bei der Tatausführung gesehen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

