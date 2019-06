Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb mit Getränkedosen erwischt - Untersuchungshaft

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Samstag, 15. Juni, wurde ein 37-jähriger Mann bei einem Diebstahl in einem Supermarkt erwischt.

Ein Ladendetektiv (53) bemerkte gegen 15 Uhr einen Mann (37), der in einem Supermarkt Getränkedosen in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Dabei sprach der Zeuge den Tatverdächtigen an und informierte sofort die Polizei.

Der 37-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und im Rahmen des beschleunigten Verfahrens am Sonntag, 16. Juni, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. / StG

