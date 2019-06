Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

53940 Hellenthal, L22 (ots)

Sa., 15.06,2019, 04.30 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 26-jähriger Mann aus Kall die L22 von Benenberg in Richtung Manscheid. In Höhe der Ortslage Wildenburg kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Bei dem Alleinunfall wurde niemand verletzt. In der Atemluft des Mannes wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 24 000 Euro.

