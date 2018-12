POL-OG: Rastatt - Blaulichteinsatz nach Brandalarm

Rastatt (ots) - Der leidenschaftliche Einsatz einer 84-Jährigen am heimischen Herd hat am späten Montagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Straße ´Am Gedenkstein´ geführt. Nachdem Nachbarn einen lautstark tönenden Rauchwarnmelder und verdächtige Gerüche gemeldet hatten, konnte durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt um kurz vor 17 Uhr Entwarnung gegeben werden. Die betagte Köchin hatte weder den Rauchmelder, noch das von Sorge getragene Klingeln der Nachbarn gehört. Gebrannt hatte nichts, verletzt wurde niemand. /pb

