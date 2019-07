Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190705-1: Zeuge vereitelte Einbruch - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag (04. Juli) beobachtet, wie mehrere Männer versuchten, in ein Jugendzentrum in der Stommelner Straße einzubrechen.

Der 42-Jährige befand sich gegen 03:15 Uhr auf seinem Balkon, als er zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung des Jugendzentrums gehen sah. Anschließend beobachtete er, wie eine Person an der Eingangstür des Gebäudes hebelte, woraufhin er seine Frau bat, die Polizei zu rufen. Er selbst ging auf die Straße, um die insgesamt vier Einbrecher aufzuhalten. Dabei gelang es ihm, einen 25-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Einen zweiten, 23-jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten. Sie nahmen beide vorläufig fest und brachten sie zu einer Wache. Beim 23-Jährigen fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Zwei Männer sind weiterhin flüchtig. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 dauern an. (nh)

