Polizei Bielefeld

POL-BI: Beschädigung an abgestellten Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen ein beteiligtes Fahrzeug, das bereits am Mittwoch, 27.03.2019, einen geparkten Pkw angefahren haben soll.

Ein 22-jähriger Bielefelder erstattete Anzeige, weil sein grauer Opel Corsa im Sudeweg angefahren worden sein soll. Er hatte seinen Opel am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt. Am Donnerstag bemerkte er gegen 17:00 Uhr eine Delle in der Fahrertür. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

