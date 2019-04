Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizist stört Drogenkonsument

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gellershagen - Während ein Bezirksdienstbeamter den Gellershagenpark bestreifte, fiel ihm am Montag, 08.04.2019, bei einem Passanten Cannabisgeruch auf.

Gegen 10:40 Uhr war der Polizist mit seinem Dienstrad in der Parkanlage zwischen der Koblenzer Straße und der Straße Am Brodhagen unterwegs. Während er an einem Mann vorbeifuhr, nahm er den Geruch von Marihuana wahr und hielt an.

Der 20-jährige Bielefelder hatte es sich auf einer Parkbank in Nähe eines aufgestauten Teiches bequem gemacht und konsumierte eine selbstgedrehte Zigarette, bestehend aus Tabak und einem Marihuana-Anteil. Zudem entdeckte der Beamte bei dem jungen Mann Gegenstände zum Drogenkonsum, die er sicherstellte. Beim Notieren der Personalien für eine Strafanzeige räumte der 20-Jährige sein Bedauern zu seinem Verhalten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell