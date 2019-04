Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer stürzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht aktuell den Fahrer eines dunklen Smart, der am Dienstag, 09.04.2019, von der Jöllenbecker Straße in die Bremer Straße abbog. Während der Pkw den Radweg überquerte, stürzte ein Radfahrer und verletzte sich schwer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 64-jähriger Bielefelder gegen 13:10 Uhr an der Jöllenbecker Straße unterwegs. Er benutzte den Radweg in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung der Bremer Straße bremste er sein Fahrrad stark ab, um nicht mit einem abbiegenden Pkw Smart zusammen zu stoßen. Der Autofahrer war auf der Jöllenbecker Straße stadteinwärts gefahren und nach links in die Bremer Straße abgebogen.

Während der 64-Jährige mit seinem Fahrrad stürzte, verschwand der Smart auf der Bremer Straße in Richtung der Meller Straße. Der Radfahrer hatte sich im Hüftbereich verletzt und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch Rettungssanitäter in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

