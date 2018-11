POL-KA: (KA) Karlsruhe - Widerstandshandlungen bei Polizeikontrolle

Karlsruhe (ots) - Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz entdeckten am Dienstag, gegen 05:20 Uhr, einen jungen Mann, welcher sich offensichtlich vor einer Polizeistreife im Bereich der Karlsruher Karl-Friedrich-Straße verstecken wollte. Bei einer im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle trat der 22-Jährige als äußerst aggressiv in Erscheinung. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte, musste er zur Feststellung seiner Personalien mit aufs Polizeirevier genommen werden. Als die Beamten einen starken Drogengeruch wahrnahmen, beschlossen sie den jungen Mann zunächst in eine Arrestzelle zu verbringen. Der 22-Jährige führte daraufhin starke Widerstandshandlungen durch. Tätliche Angriffe gegen die Beamten konnten nur durch Festhaltegriffe unterbunden werden. Dem jungen Mann wurden schließlich Handschellen angelegt. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte eine große Menge Bargeld, ein Joint sowie eine fremde Krankenkarte gefunden werden. Bei der Durchsuchung des Bereiches der Festnahme wurden jeweils kleine Mengen an LSD, Marihuana und Kokain aufgefunden. Weiter Ermittlungen bezüglich der Funde wurden eingeleitet.

