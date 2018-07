POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach mutmaßlichem Raub

Lahr (ots) - Die Beamten der Kripo Offenburg sind nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen jungen Mountainbiker am Mittwochmittag auf einem Waldweg im Bereich der Feuerwehrstraße auf der Suche nach Zeugen. Nach Angaben des 19-Jährigen wurde er kurz vor 12 Uhr auf seiner Tour in Richtung Langenhard von einem noch unbekannten Fußgänger zunächst vom Fahrrad gestoßen. Danach, so die Angaben des Sportlers, soll sich der Angreifer das schwarze Mountainbike des Herstellers ´Tretwerk´ geschnappt haben, um damit bergab in Richtung Lahr davon zu fahren. Seither fehlt von dem Fahrrad mit auffällig blauen Pedalen im Wert von etwa 500 Euro jede Spur. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

