POL-OG: Baden-Baden - Ritual mit Behördenbesuch

Baden-Baden (ots) - Das Treiben mehrerer Abiturienten hat am frühen Mittwochabend zu einem Feuerwehr und Polizeieinsatz unweit des Hungerbergweges geführt. Nachdem besorgte Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet hatten, wurde der Grillplatz durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden überprüft. Hierbei konnten zehn Jugendliche festgestellt werden, die ihrer Freude über die abgeschlossenen Abiturprüfungen in Form einer rituellen Bücherverbrennung besonderen Ausdruck verliehen. Letztlich wurde das besondere Lagerfeuer gelöscht und die Grillstelle von Schülerhand gesäubert. Ob die in Rauch aufgegangenen Lettern nicht doch irgendwann vermisst oder benötigt werden, wird vermutlich erst in einiger Zeit geklärt werden können.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell