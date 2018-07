POL-OG: Wolfach, Happach - Pedelecfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wolfach (ots) - Ein Fahrfehler dürfte am Mittwochabend zum Sturz eines Pedelecfahrers auf einem Waldweg im Gewann `Hohenlochen´ unweit des Happachweges geführt haben. Der 28-Jährige hatte kurz nach 20.30 Uhr bei seiner Talfahrt in Richtung Wolfach die Kontrolle über sein elektrisch unterstütztes Mountainbike verloren und war gestürzt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

