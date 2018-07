POL-OG: Baden-Baden - Renitent und uneinsichtig

Baden-Baden (ots) - Das uneinsichtige und renitente Verhalten eines 21-Jährigen hat am Mittwochvormittag zu einem Polizeieinsatz in der Ooser Bahnhofstraße geführt. Der Mann wurde kurz nach 11.30 Uhr von Mitarbeitern eines Beförderungsbetriebes ohne gültige Fahrkarte in einem Linienbus ertappt. Da er sich bei der anschließend notwendigen Personalienfeststellung auch gegenüber der um Hilfe gebetenen Polizeibeamten äußerst unkooperativ zeigte, musste er unter den Augen und Smartphonekameras zahlreicher Schaulustiger mit angelegten Handschellen nach Ausweispapieren durchsucht werden. Nach dem Auffinden der notwendigen Dokumente konnte der junge Mann seinen Weg in Erwartung einer Strafanzeige zu Fuß fortsetzen.

