POL-BI: Diebe stehlen Baugeräte von Gebäudedach und aus Transporter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - Schildesche - Am Montag, 08.04.2019, fiel Mitarbeitern in Altenhagen der Diebstahl von Werkzeugen an einer Baustelle auf. Ebenfalls am Montag entdeckte ein Angestellter in Schildesche, dass sein Firmen-Transporter nicht mehr verschlossen war und Werkzeuge fehlten.

In der Straße Heitland erstattete ein Vorarbeiter einer Baustelle eine Anzeige wegen Diebstahls von Baugeräten. Gegenüber den Streifenpolizisten grenzte der 60-Jährige den Tatzeitraum zwischen Samstag, 06.04.2019 - 17:00 Uhr, und Montag, 08.04.2019 - 08:00 Uhr, ein. Die unbekannten Diebe nutzten möglicherweise das vorhandene Baugerüst, um auf das 10 Meter hohe Gebäudedach zu gelangen. Dort nahmen die Unbekannten einen Schweißautomat der Marke Leister und ein sogenanntes Setzgerät der Marke SFS (Bolzensetzgerät für Dachdeckerbedarf) an sich und verschwanden von der Baustelle, in Nähe der Ostwestfalenstraße, in unbekannte Richtung. Der Angestellte bezifferte den Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Bereich.

Zwischen Sonntag, 07.04.2019 - 21:00 Uhr, und Montag, 08.04.2019 - 05:50 Uhr, parkte ein Bielefelder seinen Firmenwagen an der Straße am Pfarracker. Am Montagmorgen bemerkte der 32-Jährige, dass der graue VW Crafter unverschlossen war. Aus der Fahrerkabine stahlen die Diebe sein Portemonnaie und von der Ladefläche einen Makita Akkubohrer und einen Festool Schwingschleifer. Ein Zeuge fand später unweit des Tatortes die Geldbörse mit einem Personaldokument - das Bargeld fehlte. Der Gesamtschaden bei diesem Diebstahl liegt etwa bei einem unteren viertstelligen Eurobetrag.

