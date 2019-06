Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gelddiebstahl in einer Arztpraxis

Morbach (ots)

Aus einer Arztpraxis in 54497 Morbach, im Bereich der Bernkasteler Straße, wurde durch einen bislang unbekannten Täter Bargeld in einer Höhe von 240 Euro entwendet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom Mittwoch dem 19.06.2019 bis zum frühen Morgen des nachfolgenden Freitag. Ein Teil des entwendeten Geldbetrages befand sich in Form von Münzgeld in einem größeren rosa Plüschsparschwein. Dieses Sparschwein wurde mitsamt dem Inhalt vom Täter mitgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 oder pimorbach@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740

www.pimorbach@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell