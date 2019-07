Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mopedfahrer übersehen

Gaggenau (ots)

Am Dienstagnachmittag ist in der Ebersteinstraße ein 36 Jahre alter Smart-Lenker mit einem entgegenkommenden Mopedfahrer kollidiert. Der Autofahrer wollte gegen 15:40 Uhr nach links in die Rembrandtstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der 17-jährige Zweiradfahrer prallte hierbei gegen die Frontscheibe des Smart und trug leichte Verletzungen davon. Ein im Auto mitfahrendes Kind erlitt nach derzeitigem Sachstand keine Verletzungen, wurde aber dennoch, gemeinsam mit dem Mopedfahrer, zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus in Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.

/gü

