Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in Bocholt das Fahrerfenster eines Pkw eingeschlagen. Das Fahrzeug hatte die Besitzerin aus Bocholt gegen 19.00 Uhr unversehrt an der Straße Am Efing geparkt. Gegen 21.30 Uhr bemerkte sie den Schaden an dem Wagen. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871 / 2990).

