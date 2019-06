Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet

Bocholt (ots)

In der Nacht vom Freitag zwischen 19.00 Uhr und 08.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus zwei geparkten Kleintransportern an der Straße Am Hilteken in Bocholt. Die Unbekannten hatten zuvor in das Heckschloss des jeweiligen Firmenwagens gestochen, um in den Laderaum zu gelangen. Dort hatte sich das entwendete Werkzeug zuvor befunden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Bocholt (Telefon 02871 / 2990).

