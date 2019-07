Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bedrohung an der Grillstelle, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer möglichen Bedrohung am Dienstagabend im Bereich Kuhbach sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. In seinem Notruf schilderte ein 18-Jähriger, dass er und seine zwei Begleiter gegen 22:25 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des dortigen Hochwasserrückhaltebeckens von einer männlichen Person mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Dabei trat der Unbekannte auch gegen den Motorroller eines Begleiters und fotografierte dessen Kennzeichen. Mehrere alarmierte Streifenbesatzungen durchsuchten daraufhin den Bereich, konnten aber weder den Unbekannten noch dessen Begleiterin antreffen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu Schaden kam bei dem Vorfall niemand. Zeugen, die im Umfeld des Hochwasserrückhaltebeckens entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzten.

