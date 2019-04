Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Auto auf Fähre angefahren; Krummhörn - Transporter in Straßengraben gefahren; Norden - Bei Auffahrunfall im Kreisverkehr verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Auto auf Fähre angefahren

Ein 50 Jahre alter Mann aus Osnabrück hat am Donnerstag auf der Fähre nach Norderney mit seinem Auto einen anderen Wagen beschädigt. Er touchierte beim Verlassen der Fähre mit seinem Opel einen VW. Bei der Unfallaufnahme an Land stellten die Beamten fest, dass der Osnabrücker offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Krummhörn - Transporter in Straßengraben gefahren

Ein 44 Jahre alter Mann aus Wiesmoor ist am Donnerstag in Krummhörn mit einem Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Der Wiesmoorer war gegen 6:20 Uhr auf der Schoonorther Straße in Richtung Norden unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter in einer Linkskurve in den Straßengraben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand blieb der 44-Jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden, schätzungsweise im oberen vierstelligen Bereich.

Norden - Bei Auffahrunfall im Kreisverkehr verletzt

Eine 47 Jahre alte Frau aus Norden ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Norden leicht verletzt worden. In einem Kreisverkehr auf der Westerstraße hielt sie gegen 10:50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta verkehrsbedingt an, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Ein hinter ihr fahrender 48 Jahre alter Mann aus Berumbur bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Ford auf. Die 47-jährige Norderin wurde leicht verletzt.

