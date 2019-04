Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Rechtsupweg - Zeugenaufruf nach Kassenfund

Bild-Infos

Download

Altkreis Aurich (ots)

Sonstiges Geschehen

Rechtsupweg - Zeugenaufruf nach Kassenfund

Bei Baumfällarbeiten wurde Ende Februar (26.02.2019) eine Registrierkasse auf einem Acker an der Hauptstraße in Rechtsupweg gefunden. Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass es sich bei der weiß-grauen Ladenkasse der Marke Intertek möglichweise um Diebesgut handelt. Sie war in einem Müllsack verpackt. Die Polizei bittet um Hinweise, woher die Kasse stammt und sucht Zeugen, die das Ablegen möglicherweise beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell