POL-AUR: Dunum - LKW touchieren im Begegnungsverkehr; Friedeburg - Unbekannter verliert Lack und Farbe; Wittmund - Berauscht im Auto unterwegs;

Verkehrsgeschehen

Dunum - LKW touchieren im Begegnungsverkehr

Im Begegnungsverkehr sind am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Hauptstraße in Dunum zwei LKW zusammengestoßen. Zuvor hatte laut Zeugen der 26-jährige Fahrer einer der LKW noch vergeblich versucht, auszuweichen. Der andere LKW-Fahrer fuhr davon, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen dunklen LKW mit einer Gesamtmasse von 7,49 Tonnen, der Kies oder Schutt geladen hatte. Möglichweise hatte er ein niederländisches Kennzeichen. Schätzungsweise entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Friedeburg - Unbekannter verliert Lack und Farbe

Mehrere Liter Lack und Farbe hat ein Unbekannter am Dienstag auf der Friedeburger Hauptstraße verloren. Dadurch wurden in Strudden, kurz vor der Einmündung der B 437 in die B 436, etwa in Höhe des dortigen Parkplatzes, rund 100 Quadratmeter Asphalt verunreinigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte das Gemisch gegen 11 Uhr auf den Boden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Berauscht im Auto unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 18:50 Uhr die Fahrerin eines Renault Kangoo auf der Langeoogstraße in Wittmund gestoppt. Sie stellten fest, dass die 46-Jährige aus Werdum unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Test verlief positiv auf THC, Amphetamine und Kokain. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt. Zudem leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren gegen sie ein.

