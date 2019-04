POL-AUR: Wiesmoor - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall; Aurich - Trotz Rotlichts auf Kreuzung gefahren; Aurich - Pedelec-Fahrer leicht verletzt; Aurich - Zeugenaufruf zu Unfall an Pferdemarktkreuzung

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Menschen wurden am Mittwoch gegen 12:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor leicht verletzt. Dabei fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit einem Opel Meriva die B 436 in Richtung Friedeburg entlang. Da eine Ampel Rot zeigte, hielt er an. Die nachfolgende Fahrerin (24) im Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Mann aus Holtland und die Frau aus Leer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Schätzungsweise entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Aurich - Trotz Rotlichts auf Kreuzung gefahren

Ein 17-Jähriger aus Halbemond wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt. Er befand sich als Beifahrer in einem Mazda, der von einem 32-Jährigen gesteuert wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 37-jährige Auricherin gegen 10 Uhr mit einem Audi die Große Mühlenwallstraße entlang und ordnete sich in die Linksabbiegerspur in Richtung Hoheberger Weg ein. Laut Zeugen fuhr sie bei Grün auf die Kreuzung. Der 32-Jährige war auf der Großen Mühlenwallstraße in der Gegenrichtung in Richtung von-Jehring-Straße unterwegs. Zeugen beobachteten, dass er bei Rotlicht auf die Kreuzung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt wurde. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Aurich - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein 49 Jahre alter Auricher wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 26 Jahre alter Mann aus Ihlow gegen 8:45 Uhr mit einem VW Passat auf der Jan-Berghaus-Straße in Aurich unterwegs. Er wollte nach rechts auf die Fockenbollwerkstraße abbiegen. Dabei bemerkte er zu spät, dass sich von links der vorfahrtsberechtigte 49-Jährige auf einem Pedelec näherte. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt.

Aurich - Zeugenaufruf zu Unfall an Pferdemarktkreuzung

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich ereignet hat. Dabei beabsichtigte eine 36-Jährige aus Aurich, mit einem Peugeot über die Pferdemarktkreuzung in Richtung von-Jhering-Straße zu fahren. Da die Ampel Rot zeigte, bremste sie das Auto. Ein Lieferwagen, der sich hinter ihr befunden hatte, scherte infolgedessen aus und fuhr rechts an ihr vorbei, um auf die Esenser Straße abzubiegen. Dabei touchierte der Unbekannte den rechten Außenspiegel des Peugeot. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

