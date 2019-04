POL-AUR: Norden - Auto auf Kundenparkplatz beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Ein roter VW Polo wurde am Mittwoch an der Straße Große Hinterlohe in Norden beschädigt. Der Fahrer eines anderen Wagens touchierte das auf einem Kundenparkplatz abgestellte Auto und verursachte einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne die Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

