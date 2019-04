Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Wände beschmiert; Aurich - Auto aufgebrochen; Südbrookmerland - Auto beschädigt; Südbrookmerland - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Wände beschmiert

Die Polizei ermittelt aufgrund von Sachbeschädigung in der Popenser Straße in Aurich. Ein Zeuge hatte am Mittwochvormittag bemerkt, dass die Wand eines Hauses mit Farbe beschmiert worden war. Der Zeitraum der Tat lässt sich zwischen Mittwoch, 27.03.2019, 16 Uhr, und Mittwoch, 03.04.2019, 9:30 Uhr, eingrenzen. Beschmiert wurden Wände an der Gebäudeseite eines Mehrparteienhauses. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen schwarzen Audi aufgebrochen, der am Haxtumer Ring in Aurich geparkt war. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen eine Geldbörse, in der sich unter anderem Bargeld befand. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 21:15 Uhr, und Mitternacht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Ein grüner Mazda wurde am Mittwoch in Südbrookmerland beschädigt. Der Wagen war zwischen 12 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule am Schultrift (Moordorf) abgestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zerkratzten die Unbekannten den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Schätzungsweise entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Südbrookmerland - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben die Kennzeichen AUR HG 389 gestohlen. Sie gehören zu einem Hyundai, der zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, an der Boßelstraße in Victorbur abgestellt war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04942 1337.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell