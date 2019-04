POL-AUR: Wittmund - Motorradfahrer wurde leicht verletzt; Wittmund - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Motorradfahrer wurde leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag gegen 17:20 Uhr ein 35 Jahre alter Mann leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Motorrad (Leichtkraftrad) auf der Bahnhofstraße in Wittmund unterwegs, als eine 25-jährige Oldenburgerin mit einem Honda aus der Einmündung eines Grundstücks auf die Straße fahren wollte. Dabei bemerkte sie den Wittmunder zu spät, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Zudem entstand schätzungsweise ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wittmund - Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zwei Menschen wurden am Dienstag gegen 18:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wittmund leicht verletzt. Dabei war ein 45 Jahre alter Mann aus Holtgast mit einem VW Golf auf der Norder Landstraße unterwegs. Dann musste er verkehrsbedingt anhalten, da er beabsichtigte, nach links in die Straße Brandshoff abzubiegen. Eine 89 Jahre alte Frau, die mit einem VW Polo hinter ihm war, fuhr auf. Die Frau aus Westerholt wurde schwer sowie der Wittmunder leicht verletzt von Rettungskräften in eine umliegende Klinik gebracht. Zudem entstand schätzungsweise Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer VW Fox wurde am Montag zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr in Wittmund beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Esenser Straße geparkt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Unbekannter mit seinem Wagen dagegen und verursachte Schaden an der linken Fahrzeugseite. Dann flüchtete er vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

