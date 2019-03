Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Markhausen - Sachbeschädigung an Stall

Am letzten Wochenende wurden in der Zeit von Freitag, 01. März 2019, bis Montag, 04. März 2019 in Markhausen diverse Scheiben eines leerstehenden Stalls an der Straße Zu den Tannen mutwillig eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 93160.

Scharrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 04. März 2019, wurde in Scharrel gegen 17.00 Uhr bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der Hauptstraße festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,36 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 52-jährigen Saterländers wurde sichergestellt.

Barßel - Farbschmierereien an Schule

Zwischen Freitag, dem 01. März 2019, und Montag, 04. März 2019, beschmíerten bislang unbekannte Täter mehrere Wände einer Schule an der Friesoyther Straße mit Farbe. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

