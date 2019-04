POL-AUR: Großefehn - Alkoholisiert im Auto unterwegs; Aurich - Auto ohne Zulassung und mit falschen Kennzeichen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn - Alkoholisiert im Auto unterwegs

In Großefehn hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen den Fahrer eines Audi A4 kontrolliert. Die Beamten stoppten den 52-Jährigen gegen 4:20 Uhr auf dem Postweg. Dabei stellten sie fest, dass der Mann aus Uplengen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Aurich - Auto ohne Zulassung und mit falschen Kennzeichen

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Mittwoch gegen 21:30 Uhr den Fahrer eines Hyundai auf der Kreuzstraße in Aurich gestoppt. Zuvor war aufgefallen, dass ein Frontscheinwerfer defekt war. Die Beamten stellten dann fest, dass der 36-Jährige aus Hessen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Wagen nicht zugelassen und die an dem Auto angebrachten Kennzeichen waren vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

