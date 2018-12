Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD - Zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Friedloser Straße kam es am gestrigen Dienstagabend (04.12.), gegen 19.55 Uhr. Ein noch unbekannter Täter betrat den Markt und bedrohte eine 56-jährige Angestellte und einen 18-jährigen Aushilfemitarbeiter mit einer Pistole. Der Täter rief "Geld! Geld! Geld!" und entnahm aus der Ladenkasse einen noch unbekannten Geldbetrag. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung der Straße Beckersgraben. Der Täter soll ca. 1,80 bis 1,90m groß, schlank und sportlich gewesen sein und auffällig lange Beine gehabt haben. Er trug über den Kopf eine schwarze Sturmhaube. Bekleidet war er mit einer grauen Stoffjacke mit Kapuze, schwarzer Hose und schwarzrote Sneakers der Marke Nike. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. In der Nähe des Getränkemarktes befinden sich zwei weitere Discountermärkte. Diese hatten zur Tatzeit noch geöffnet. Eventuell haben dort Passanten oder Kunden den Täter gesehen. Vielleicht wurde dort oder in der Nähe auch ein Auto von ihm geparkt. Daher möchten sich Zeugen bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld melden, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

