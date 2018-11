POL-BOR: Raesfeld - Dieb bestiehlt 72-jährige Frau in Supermarkt

Raesfeld (ots) - In einem Supermarkt auf der Leinenweberstraße entwendete ein Dieb am Mittwoch zwischen 15 und 15.20 Uhr die Geldbörse einer 72-jährigen Raesfelderin aus ihrer Handtasche. Das Portemonnaie wurde ohne Bargeld von einem aufmerksamen Zeugen gefunden und an der Kasse abgegeben.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

