POL-BOR: Gronau - Vorfahrtverstoß führt zu leichten Verletzungen

Gronau (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Gronauer bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend zu. Gegen 17.30 Uhr war er mit einem Fahrrad mit Hilfsmotor auf der Klosterstiege unterwegs in Richtung Kurfürstenstraße. An der Kreuzung Klosterstiege / Eisenbahnweg missachtete eine 69-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des 75-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Sie hatte den Eisenbahnweg in Richtung Klosterstiege befahren und wollte hier rechts abbiegen. Ein Transport des leicht verletzten Gronauers ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden wurde auf 800 Euro geschätzt.

