POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Schillerstraße

Gronau (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 09 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsfahren ein Werbeschild auf der Schillerstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallort befindet sich an der Zufahrt zum Parkplatz der Firmen Gerwens und Lidl. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

