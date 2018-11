POL-BOR: Heiden - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Heiden (ots) - Ohne Fahrerlaubnis geriet am Mittwoch ein 48-jähriger Mann aus Reken gegen 17.45 Uhr auf der Wilhelm-Haas-Straße in Heiden in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten untersagten dem Rekener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

