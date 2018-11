POL-BOR: Ahaus - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Schnell noch über die Grenze wollte am Mittwochmittag ein 35-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn. Er war mit auffallend hoher Geschwindigkeit gegen 12 Uhr auf der Landstraße 560 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde und ihm hinterherfuhr, beschleunigte er noch einmal und schien sich eine Verkehrskontrolle entziehen zu wollen. Etwa 200 m vor der Grenze konnte das Streifenteam ihn jedoch anhalten. Hier wurde dann offenkundig, warum der Stadtlohner gerne nicht in eine Kontrolle gekommen wäre. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Der 35-Jährige musste nun mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt bis zu seiner vollständigen Ausnüchterung und leiteten ein entsprechendes Bußgeldverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell