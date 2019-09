Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbrecher erbeuten Bargeld

Hilter (ots)

Unbekannte brachen am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus am Ulmenhof ein. Der oder die Täter schlugen zwischen 10.50 und 11.20 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar, stahlen Bargeld und flüchteten. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die im Bereich Ulmenhof/Münsterstraße/Deldener Straße verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

