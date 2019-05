Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen-Box auf dem Wohnzimmertisch

Kaiserslautern (ots)

Knapp 30 Gramm Haschisch haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in einer Wohnung in einem nördlichen Stadtteil sichergestellt. Den Fahndern der Kripo Kaiserslautern war im Flur des Hauses Marihuanageruch aufgefallen. Als sie an der Tür des 48-jährigen Mannes klopften und ihn darauf ansprachen, gab er zu, gerade einen Joint geraucht zu haben. Er ließ die Beamten in seine Wohnung, wo die Polizisten eine Box auf dem Wohnzimmertisch entdeckten - darin befand sich das Rauschgift. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 48-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. | cri

